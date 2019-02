Actrice Jennifer Lawrence is verloofd TK

06 februari 2019

11u30

Bron: ANP 1 Celebrities Rozengeur en maneschijn voor Jennifer Lawrence (28): de actrice zou zich volgens Page Six verloofd hebben met haar vriend Cooke Maroney (33). De twee werden gespot tijdens een romantisch etentje in New York, waarbij vooral de enorme ring van Jennifer opviel. De woordvoerder van Jennifer heeft het nieuws intussen bevestigd.

Volgens bronnen zou 'J-Law' het nieuws inmiddels verteld hebben aan haar familie en vrienden, en compleet in de wolken zijn. "Ze droeg een gigantische ring en ze zagen er samen uit alsof ze iets te vieren hadden. Het was overduidelijk dat er iets gaande was."

Jennifer en Cooke leerden elkaar afgelopen juni kennen via een wederzijdse vriendin, Laura Simpson. Cooke is eigenaar van een kunstgalerie.