Actrice Jamie Lee Curtis: "Kind- en tienersterren moeten beter beschermd worden" IB

05u14

Bron: ANP/Huffington Post 0 ANP Kippa Jamie Lee Curtis Celebrities Er moet meer aandacht komen voor de moeilijke positie van kind- en tienersterren op de set van Hollywoodfilms. Dat bepleit Jamie Lee Curtis in een ingezonden brief op de site van The Huffington Post.

Curtis speelde in de film True Lies uit 1994 de moeder van actrice Eliza Dushku. Zij kwam dit weekend naar buiten met het verhaal dat zij tijdens de opnames van die film is misbruikt door de stuntcoördinator. De actrice was destijds 12 jaar oud. In de brief laat Jamie Lee weten dat Eliza haar een paar jaar geleden al in vertrouwen op de hoogte heeft gebracht van de gebeurtenissen.

Ingewikkelde werkrelatie

"De werkrelatie met kinderen is een ingewikkelde, omdat van hen gevraagd wordt volwassen werk te doen in een volwassen omgeving, en toch kinderen te blijven. Ik heb geworsteld met mijn rol als mentor, collega, surrogaatouder en vriend", aldus de actrice, die door de jaren heen de (stief)moeder speelde van onder meer Elijah Wood, Lindsay Lohan, Daniel Radcliffe en Anna Chlumsky.

"We moeten allemaal enige verantwoordelijkheid nemen voor de losse, relaxte collegialiteit die we opbouwen met jonge artiesten, die tot de ongepaste aanname heeft geleid dat zij volwassen zijn en in staat zijn volwassen keuzes te maken."

De actrice noemt het verhaal waarmee Eliza naar buiten kwam "iets verschrikkelijks om te horen en mee te moeten leven" en hoopt op nieuwe richtlijnen en meldpunten, "zodat niemand ooit meer 25 jaar hoeft te wachten om gehoord te worden".

Eliza Dushku’s Former Agent & A Friend Confirm Her Sexual Assault Story On ‘True Lies’ Set: “Nobody Really Did Anything” https://t.co/8WOmiC9bF8 pic.twitter.com/pSrIyK2mFM Deadline Hollywood(@ DEADLINE) link