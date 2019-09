Actrice Imanuelle Grives heeft een nieuwe advocaat SDE

05 september 2019

18u48

Bron: ANP 0 Celebrities De Nederlandse Imanuelle Grives (34) heeft een nieuwe advocaat. De Nederlandse actrice, die wordt verdacht van drugshandel, wordt nu vertegenwoordigd door John Maes. Dat heeft een woordvoerder van het Antwerpse advocatenkantoor bevestigd na berichtgeving van Shownieuws.

Waarom Imanuelle haar voormalige raadsheer Koen Vaneecke aan de kant heeft gezet, is niet duidelijk. Aan Shownieuws laat hij weten de afgelopen periode in het buitenland te zijn geweest.

De actrice werd op 21 juli aangehouden op het festival Tomorrowland. Volgens het Openbaar Ministerie had ze xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog veel meer drugs aangetroffen, ook amfetamine, GHB en cannabis. Zelf zegt de actrice dat ze zich voorbereidde op een nieuwe rol, maar daar heeft het Openbaar Ministerie geen boodschap aan. Grives moet, samen met twee Amerikaanse medeverdachten, over twee weken voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hun zaak wordt op 19 september wel nog niet inhoudelijk behandeld, het is een zogeheten pro-formazitting.