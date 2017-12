Actrice Heather Menzies-Urich (Louisa Von Trapp) overleden ADN

17u56

Bron: Belga 6 RV Heather Menzies-Urich als Louise Von Trapp in 'The Sound of Music' (midden). Celebrities De Canadese actrice Heather Menzies-Urich, Louisa Von Trapp in de evergreen 'The Sound of Music', is gisteren overleden. Dat meldt de entertainmentsite TMZ. Bij Menzies-Urich werd vier weken geleden een hersentumor vastgesteld. Ze werd 68.

Op het witte scherm kon zij de faam die zij als 15-jarige in 'The Sound of Music' verdiende, niet waarmaken. Haar filmografie bleef beperkt tot 'Hawaii' (alweer naast Julie Andrews, 1966) en de ramp(en)film 'Piranha' (1978) met tussenin niemendalletjes als 'The computer wore tennis shoes'. Op het kleine scherm verging het haar beter, met rollen in bekende tv-reeksen als 'High Chaparall', 'Dragnet', 'Alias Smith and Jones', 'Logan's Run' en 'The Love Boat'.

Aan haar Von Trapp-rol dankte zij in 1973 een fotoreeks in Playboy, onder de naam 'Tender Trapp'.

