Actrice geeft toe: "Ik heb mijn zoontje laten vallen, hij lag met schedelbreuk op intensieve zorgen” TDS

18 april 2019

13u13

Bron: Instagram 0 Celebrities De Amerikaanse actrice en bestsellerauteur Jenny Mollen (39) heeft op Instagram een openhartige en aangrijpende bekentenis gedaan. Jenny geeft via een verklaring toe dat ze haar 5-jaar oude zoontje Sid heeft laten vallen, waarbij de jongen op zijn hoofd terechtkwam.

Jenny Mollen, die getrouwd is met ‘American Pie’-acteur Jason Biggs, spreekt zelf van “een traumatische ervaring”. “Afgelopen zaterdag heb ik mijn zoon op zijn hoofd laten vallen, waarbij hij een schedelbreuk heeft opgelopen en op intensieve zorgen is beland”, bekent ze in de verklaring, die bij een foto staat waarop ze somber lacht. Ook haar zoontje staat op de foto, maar omdat de ouders hun kinderen uit de media willen houden, werd zijn gezicht bedekt met een emoji.

“Ik ben voor eeuwig dankbaar voor Lenox Hill (een hospitaal in New York, red.) voor hun onmiddellijke reactie en hulp. Bedankt aan alle verpleegsters, neurologen, kinderartsen, andere patiënten, de medewerkers van de cafetaria en de moedige dames die de toiletten proper houden. Ik heb geen idee hoe dit bericht in een dankspeech zoals bij de Oscars is veranderd. Maar Jason, bedankt aan jou! Bedankt, bedankt, bedankt!”

Beterschap

Intussen gaat het gelukkig beter met de kleuter. “Sid is nu thuis en herstelt traag maar zeker. Hij eet veel met chocolade overgoten ijsjes en wil snel de kersensmaak proberen”. Jenny wil andere moeders ook een hart onder de riem steken. “Mijn hart gaat uit naar alle ouders die ooit in deze situatie hebben gezeten of zullen zitten. Je bent niet alleen.”

Ook via haar stories liet de actrice in haar hart kijken. “Ik ben hier mentaal door ingestort als moeder”, liet ze in een video weten. “Ik moet mijn sh*t op orde krijgen. Maar ik heb het van mij afgeschreven, en ik voel me beter nu.”