Actrice Evan Rachel Wood onder vuur na ‘verachtelijke’ tweet over Kobe Bryant TDS

27 januari 2020

11u10

Bron: Twitter 1 Celebrities De Amerikaanse actrice Evan Rachel Wood (32), vooral bekend voor haar rollen in ‘Thirteen’ en ‘Westworld’, ligt onder vuur na een tweet over Kobe Bryant. Net na het overlijden van de voormalige topbasketballer trok Wood naar Twitter, waar ze schreef dat Bryant “een sportheld” was, maar “ook een verkrachter.” Haar woorden schoten bij velen in het verkeerde keelgat.

Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna overleden zondag bij een helikoptercrash terwijl ze op weg waren naar een basketbalwedstrijd. Nog zeven andere mensen, waaronder de piloot, kwamen om bij het ongeval. Niemand overleefde de crash. Bryant was een legendarische basketballer en is één van de zeven spelers ooit die meer dan 30.000 punten scoorde in zijn carrière.

Inmiddels reageerden heel wat beroemde en minder beroemde mensen op het tragische nieuws. Onder hen ook actrice Evan Rachel Wood, al had zij ongetwijfeld een andere reactie verwacht van haar volgers. “Ik ben diep bedroefd voor de familie van Kobe”, schreef ze op Twitter. “Hij was een sportheld. Hij was ook een verkrachter. En al deze waarheden kunnen tegelijkertijd bestaan.”

Verontwaardigde reacties

Er kwam meteen een stroom van verontwaardigde reacties op gang. De volgers van de ‘Westworld’-actrice reageerden ontzet en spraken schande over de ‘walgelijke’ en ‘verachtelijke’ tweet van Wood en konden niet begrijpen waarom ze net op zo’n gevoelig moment zou uithalen. “Ik ben een grote fan van je, maar nu is echt niet het moment”, schreef iemand. “Een familie is in rouw. Een vrouw verloor haar man. Kinderen verloren hun vader. Als je niets fatsoenlijk te vertellen hebt, is het beter om helemaal niets te zeggen.”

Of ook: “Dit zegt veel meer over wat een haatdragende, ongevoelige persoon jij bent, dan dat het ooit over Kobe zou kunnen zeggen” en “Ik hoop dat als er ooit iets met jou gebeurt, dat niemand ‘vuile was’ van je heeft om die enkele uren na je dood te verspreiden. Compleet smakeloos en stijlloos. Ook anderen kwamen om bij dit ongeval. Niet alleen hij. Toon respect voor hun familie en vrienden.”

(lees verder onder de tweets)

I’m a huge fan of you, but now is really the time hun. A family’s is grieving. A wife lost her husband. Children lost their father. If you don’t have anything nice to say it’s best not to say anything at all. SarahBailey(@ sarahbailey823) link

I hope that if something ever happened to you, that someone doesnt find "dirt" on your like and post it hours after you pass.

True or not.

Completely tasteless, and unclassy.

Others also passed away in this accident. Not just him.

Show some respect to their families and friends vQ | StaySeeJ08(@ StaySeeJ08) link

You couldn’t even wait a day to do this?



I’m sure you think by posting this you’ve demonstrated your imagined virtue, but you’ve really only demonstrated a dark and twisted soul. Chris McKeever(@ TheRealMcKeever) link

Verleden

Wood verwijderde prompt haar bericht, maar stuurde vervolgens meteen een nieuwe, bijna identieke tweet de wereld in: “Wat er is gebeurd, is tragisch. Ik ben diep bedroefd voor de familie van Kobe. Hij was een sportheld. Hij was ook een verkrachter. En al deze waarheden kunnen tegelijkertijd bestaan”, klonk het dit keer. Daarmee verwees ze naar het turbulente verleden van Bryant, die in de zomer van 2003 werd gearresteerd nadat een 19-jarige hotelmedewerkster van het ‘The Lodge and Spa at Cordillera’ klacht had ingediend voor ongewenste seksuele intimiteiten.

Zij beweerde dat Bryant haar verkracht had in zijn hotelkamer de nacht voordat de basketbalster een knieoperatie moest ondergaan. Bryant gaf toe dat hij seks had met de vrouw, maar ontkende dat het tegen haar zin gebeurde. Net na zijn arrestatie kwam hij voorlopig vrij na het betalen van een borgsom van 25.000 dollar. Hoe dan ook werd de reputatie van Bryant stevig aangetast, de publieke opinie was vernietigend. Zijn sponsorcontracten met McDonald’s en Nutella werden stopgezet.

Ruim een jaar later, in september 2004, werd de aanklacht weer ingetrokken nadat de NBA-ster een ‘onderling akkoord’ sloot met de hotelmedewerkster. Bryant bood publiekelijk zijn excuses aan. “Ook al geloofde ik echt dat het met wederzijdse toestemming was, ik snap nu dat zij het anders interpreteerde”, klonk de mea culpa. “Na maanden van nadenken, luisteren naar haar advocaat en haar persoonlijke getuigenis, begrijp ik nu hoe ze zich voelt.”