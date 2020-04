Actrice en Bond-girl Honor Blackman (94) overleden SDE

06 april 2020

19u59

Bron: The Guardian/ANP 10 Celebrities De Britse actrice Honor Blackman is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie gemeld aan Sky News en BBC.

De Britse Blackman speelde twee jaar lang de rol van Cathy Gale in de hitserie ‘The Avengers’, naast Patrick McNee. Haar kennis van martial arts zorgde er echter voor dat ze in 1964 de show verliet om haar meest bekende rol te gaan spelen: die van Bond-girl Pussy Galore in de derde Bond-film ‘Goldfinger’. Daarin was ze te zien naast Sean Connery. Hoewel het een enorm succes werd, had ze spijt van haar keuze, vertelde ze later aan The Guardian. “Ik ging weg op het foute moment. Ze gingen net van zwart-wit naar kleur, en ze begonnen net geld binnen te halen.”

De actrice was later nog te zien in verschillende films, maar vooral op tv maakte ze furore. Ze verscheen onder meer in ‘Columbo’, ‘Minder’, ‘The Upper Hand’ en ‘Doctor Who’. Ook was ze te zien in grote theaterproducties als The Sound of Music en My Fair Lady en nam ze verschillende singles en muziekalbums op. De laatste jaren toerde ze rond met haar eigen theatershow, ‘Honor Blackman As Herself’, waarin ze vol humor terugblikte op haar leven.

Volgens Britse media is Blackman een natuurlijke dood gestorven. Haar dood zou niet gelinkt zijn aan het coronavirus. Haar familie omschrijft haar als een “geliefde moeder en grootmoeder” die een “buitengewone combinatie van schoonheid, hersenen en fysieke vaardigheden” bezat. De actrice was twee keer getrouwd én gescheiden, met Bill Sankey en Maurice Kaufmann. Samen met die laatste adopteerde ze twee kinderen, Lottie en Barnaby. Ze laat ook vier kleinkinderen na.