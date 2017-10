Actrice Emma Stone heeft een nieuwe vriend ib

Bron: ANP/BuzzE 1 EPA Emma Stone heeft een nieuwe liefde. Celebrities Emma Stone heeft volgens Page Six een nieuw vriendje. Ze zou het erg gezellig hebben met Dave McCary, een van de schrijvers van Saturday Night Live.

De 28-jarige Emma ging in 2015 weg bij haar toenmalige vriend Andrew Garfield. Samen met de acteur was ze in 2012 te zien in de film The Amazing Spider-Man. Afgelopen zomer gingen er geruchten dat het weer koek en ei was tussen de twee, maar dat blijkt dus toch niet zo te zijn.





Ondanks dat kunnen de twee het nog prima met elkaar vinden. Andrew vertelde onlangs nog dat hij nog steeds van Emma houdt en dat hij haar grootste fan is. Op haar beurt zei de actrice dat Andrew nog steeds een speciaal plekje in haar hart heeft.