Actrice Emma Roberts zwanger van eerste kind BDB

25 juni 2020

19u10

Bron: ANP 0 Celebrities Emma Roberts, onder andere bekend van de tv-reeks ‘American Horror Story’, wordt voor het eerst moeder. De 29-jarige actrice en haar vriend, de 35-jarige acteur Garrett Hedlund, verwachten binnenkort hun eerste kind. Dat meldt Us Weekly.

Het nichtje van Julia Roberts en Garrett zijn sinds begin vorig jaar een koppel. In maart werden ze toen voor het eerst samen gespot. Emma was eerder verloofd met haar ‘American Horror Story’-tegenspeler Evan Peters. De twee hadden jarenlang een knipperlichtrelatie.

Roberts en Hedlund vertellen tijdens interviews en op sociale media weinig over hun liefdesleven. “Garrett en Emma zijn al langer vrienden, maar dit is heel nieuw, casual, en nog maar een paar weken oud”, vertelden bronnen over het begin van hun relatie in 2019.