Actrice Ellen Page hekelt homofoob beleid van Trump-administratie: “Mike Pence wilde liever niet dat ik getrouwd was” kv

03 februari 2019

05u21

Bron: The Late Show with Stephen Colbert 0 Celebrities De Canadese actrice Ellen Page heeft tijdens haar passage in de talkshow ‘The Late Show with Stephen Colbert’ zwaar uitgehaald naar de Amerikaanse vice-president Mike Pence en de huidige Trump-administratie om hun homofobe beleid.

“De vice-president van Amerika zou willen dat ik niet de liefde had die ik heb met mijn vrouw. Hij wilde dat verbieden in Indiana, hij gelooft in conversietherapie. Hij heeft LGBTQ-mensen zoveel leed berokkend als gouverneur van Indiana”, zei de 31-jarige actrice.

Page hield haar betoog naar aanleiding van de homofobe aanval op ‘Empire’-acteur Jussie Smollett. In Colberts studio richtte ze zich tot het publiek en ze riep de mensen op om “de puzzelstukjes bij elkaar te leggen”. “Dit is wat er gebeurt als je je in een machtspositie bevindt, en je haat mensen en je wilt hen leed berokkenen. Als je je carrière wijdt aan het berokkenen van leed, wat denk je dan dat er zal gebeuren? Kinderen zullen misbruikt worden en ze zullen zelfmoord plegen en mensen zullen in elkaar geslagen worden op straat”, zei de actrice, terwijl haar stem stokte.



“Ik ben de wereld rondgereisd en ik heb de meest gemarginaliseerde ontmoet die je je kan voorstellen”, zei Page, verwijzend naar haar documentaire ‘Gaycation’ over LGBTQ-culturen in de hele wereld. “Dit moet verdomme stoppen.”

Bekijk het volledige fragment hieronder. Pages pleidooi voor holebirechten begint vanaf 06:54.