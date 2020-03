Actrice deelt hartverscheurende foto van vader die op sterven ligt: “Dit is de harde realiteit van het coronavirus” BDB

Bron: Metro UK 68 Celebrities Actrice Sophia Myles (40) - bekend van haar rollen in onder andere ‘Tristan & Isolde’, ‘Doctor Who’ en ‘Transformers’ - heeft afscheid genomen van haar 67-jarige vader. De man raakte besmet met het coronavirus en overleefde de ziekte niet. Op Twitter postte Myles een aangrijpende foto aan het ziekbed van haar vader.

Op het beeld is te zien hoe de vader van de actrice beademd wordt via een toestel. “Gisteren ondernam ik een reis om m’n papa te zien. Dit is de harde werkelijkheid van het coronavirus”, schreef Myles zaterdag bij de foto. Zelf draagt ze een mondmasker, handschoenen en een schort om besmetting tegen te gaan. Ze legt intussen liefdevol haar hand op het hoofd van haar papa.

Later op de dag liet de actrice weten dat haar vader de strijd met het virus verloren heeft. “R.I.P. Peter Myles. M’n lieve papa is een paar uur geleden gestorven. Het coronavirus heeft hem klein gekregen.” Myles liet haar volgers ook weten dat ze een cameraploeg heeft meegenomen om de laatste momenten van haar vader vast te leggen. Ze is van plan om met de beelden een documentaire te maken over de verscheurende realiteit van Covid-19. Het resultaat is maandag te zien op de Amerikaanse zender CBS.

Ziekte van Parkinson

In 2018 liet Myles al weten dat bij haar vader de neurologische ziekte Parkinson was vastgesteld. Haar vader liep de coronabesmetting midden maart op, terwijl hij vocht tegen zijn onderliggende gezondheidsproblemen. In een video zei de actrice: “Ik wilde jullie even een update geven over mijn vader. Hij is echt niet goed. Echt, echt niet goed.” De afgelopen dagen gaf Sophia steun waar ze kon: “En hoe dan ook, blijf veel liefde sturen. Alsjeblieft, alsjeblieft, blijf alsjeblieft allemaal veilig.”

RIP Peter Myles. ❤️



My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him. Sophia Myles(@ SophiaMyles) link

My father, my brother and I . A nice memory to share given what Dad is going through now . pic.twitter.com/Gz6G3zd19E Sophia Myles(@ SophiaMyles) link

Update on my Father pic.twitter.com/Bf7A0j8rUZ Sophia Myles(@ SophiaMyles) link