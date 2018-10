Actrice Busy Philipps doet onthulling: "James Franco sloeg me neer" TK

09 oktober 2018

James Franco heeft Busy Philipps tegen de grond geslagen op de set van de serie 'Freaks And Geeks'. Dat schrijft de actrice in haar autobiografische boek, dat binnenkort uitkomt.

Volgens Busy nam ze tijdens het filmen van de serie in 1999 een scène op met James waarin ze hem tegen zijn borst moest slaan. De acteur was er niet van op de hoogte dat dat in het script stond en flipte volgens de actrice. "Hij greep me bij beide armen en schreeuwde tegen me 'raak me nooit meer aan!'. Hij gooide me op de grond, plat op m'n rug. Ik kreeg geen lucht meer."

In het boek, waarvan Yahoo een deel inzag, noemt Busy James een 'bully'. Ze vertelt dat de regisseur en producenten hem destijds dwongen zijn excuses aan te bieden, maar dat hij nooit gestraft is voor zijn woede-uitbarsting.