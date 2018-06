Actrice Brigitte Nielsen op haar 54ste bevallen van een dochter Redactie

Brigitte Nielsen is op 54-jarige leeftijd bevallen van een dochter. Dat hebben de Deense actrice en haar 39-jarige echtgenoot Mattia Dessi aan People Magazine laten weten.

Het meisje, Frida, werd vrijdag in Los Angeles geboren, zo laat het stel in een verklaring weten. Het weegt nog geen vijf pond. Het is al het vijfde kind van Nielsen, maar pas haar eerste dochter. De actrice en model heeft al vier volwassen zoons uit voorgaande huwelijken. De oudste is 33 jaar. In 2006 trouwde ze met Dessi, haar vijfde echtgenoot.

"Dolgelukkig"

"We zijn dolgelukkig met de komst van onze prachtige dochter in ons leven", aldus het stel in People Magazine. "Het is een lange weg geweest, maar absoluut de moeite waard.''



Nielsen, die in de jaren tachtig furore maakte in films als Rocky IV, Red Sonja en Cobra, maakte haar zwangerschap vorige maand pas bekend. Ze deed dat door foto's op Instagram en Twitter te posten, waarop ze met haar handen op haar buik staat met de mededeling dat de familie werd uitgebreid.

