Actrice Brigitte Nielsen (54) zwanger van vijfde kind kv

28 mei 2018

23u41

Bron: ANP 0 Celebrities De Deense actrice Brigitte Nielsen is op 54-jarige leeftijd in verwachting van haar vijfde kind.

De actrice, die in de jaren tachtig furore maakte in films als Rocky IV, Red Sonja en Cobra, laat op sociale media zien dat haar zwangerschap al vergevorderd is. "De familie wordt uitgebreid", zegt Nielsen bij de foto.

Vader van het aanstaande kindje is Mattia Dessi, aan wie ze in 2006 haar jawoord gaf. Ze trouwde toen voor de vijfde maal. Een van haar ex-echtgenoten is Sylvester Stallone. Ze heeft al vier zonen grootgebracht.