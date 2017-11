Actrice Blake Lively brengt twee liedjes uit: "Ik kan nochtans helemaal niet zingen" MVO

15u41 0 AP Blake Lively Celebrities Ze is geen zangeres van beroep, integendeel. Naar eigen zeggen kan ze zelfs voor geen meter zingen. Toch bracht Blake Lively (30) twee eigen nummers uit.

Dat deed ze voor de soundtrack van haar nieuwe film 'All I See Is You'. De songs werden 'In Our Dreams' en 'Double Dutch' gedoopt. Het resultaat mag er zijn, maar Blake voelt zich nog steeds onzeker. "Ik kan niet zingen, dat hoort gewoon niet bij mij. Ik doe het wel graag, maar dat betekent niet dat het één van mijn talenten is."

"Het klinkt niet perfect," gaat ze verder. "Maar dat was ook niet de bedoeling. Mijn personage is ook geen zangeres. Ze moet gewoon een nummer brengen in een kindervoorstelling. Door het feit dat ik geen goede stem heb, voelt dat authentieker."

U kan Blake's zangdebuut hieronder beluisteren.