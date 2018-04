Actrice Bella Throne: "Ik verdien 65.000 dollar per foto op Instagram" DBJ

16 april 2018

11u47

Bron: Vogue 0 Celebrities Van haar films ken je ze waarschijnlijk niet, maar dat hoeft ook niet. Actrice Bella Thorne (20) verdient zo al geld genoeg. "Voor een foto op Instagram krijg ik 65.000 dollar, voor een verhaal op Snapchat of Instagram tussen de 10.000 en 20.000 dollar", vertelt ze in Vogue.

Bella Thorne brak door met de Disney-reeks 'Shake It Up', maar de acteren is al lang niet meer haar hoofdberoep. De roodharige Amerikaanse heeft 17 miljoen volgers op Instagram, 10 miljoen op Facebook en 7 miljoen op Twitter. "Voor mij is Instagram een volwaardige job, voor 100 procent. Toen ik 18 was, had ik 200 dollar op mijn bankrekening staan. Een jaar later kon ik het huis waarin ik nu woon (dat wordt geschat op 2 miljoen dollar) kopen. Dat alleen maar dankzij sociale media."

Stripes are life 👋 my shape cover is out 😍 Een foto die is geplaatst door null (@bellathorne) op 16 mrt 2018 om 20:06 CET

"Voor een blijvende foto- of videopost op mijn Instagram-account verdien ik tot 65.000 dollar (53.000 euro). Voor een 'story post' varieert de prijs tussen 10.000 en 20.000 dollar. Die laatste bedragen verdien ik ook als ik iets via Snapchat deel. Voor Facebook moet je onderhandelen, waar ik me dan ook op heb moeten toeleggen."

Tag a friend who always ruins your selfies hahahaa Een foto die is geplaatst door null (@bellathorne) op 26 jan 2018 om 20:26 CET

Mama

Zo lang ze leeft is de actrice bezig met sociale media. "Ik ben opgevoed met het idee dat sociale media alles betekenen. Dus wil ik de wereld op die manier laten zien wie ik ben." Ze is er dan ook elke dag mee bezig. "Vanaf het moment dat ik als fotomodel werk -al vanaf ik 6 weken oud ben, en daar dank ik mijn moeder voor- tot nu heb ik zonder liegen élke dag van mijn leven gewerkt."

Het was haar moeder die haar inwijdde in de wereld van social media. "Toen ik opgroeide, was het mijn moeder die zei van: "Kom, laten we cupcakes bakken en daarvan een foto nemen die we op sociale media kunnen zetten." Ik reageerde dan van: "Maar kunnen we niet alleen maar cupcakes maken en er geen foto van maken?" Maar mensen verliezen zich snel in sociale media: wat is er nog echt en wat is er nep?"

I’m cute 😍😋 I love this shirt @ffrecords link in my bio Een foto die is geplaatst door null (@bellathorne) op 08 apr 2018 om 20:25 CEST