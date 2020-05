Actrice Amber Heard verliest haar moeder: “M’n hart is gebroken” BDB

04 mei 2020

16u40

Bron: Instagram 0 Celebrities Amber Heard (34) heeft afscheid moeten nemen van haar moeder Paige (63). Dat maakte de ‘Aquaman’-actrice zelf bekend met een pakkende tekst en twee foto’s op Instagram. “Ik ben kapot van verdriet”, schreef ze erbij.

Heard wijdt op Instagram niet uit over de doodsoorzaak van haar moeder. Wel deelde ze een foto met haar mama uit de oude doos. “M’n hart is gebroken en ik ben kapot van verdriet nu ik m’n moeder ben verloren”, schreef ze bij de kiekjes. “Ze heeft ons te vroeg verlaten, maar ik zal me altijd haar mooie en vriendelijke ziel herinneren. Ik zal haar voor altijd missen vanuit het diepste van m'n hart. Het was de mooiste vrouw die ik ooit gekend heb. Het is niet makkelijk om dit te zeggen, maar ik voel me echt gelukkig dat ik haar dochter was. Dit is een ontzettend pijnlijke tijd, maar ik besef nu ook dat liefde het enige is dat ons allemaal overleeft. M’n zus Whit en ik halen enorm veel steun uit de lieve reacties van vrienden en familie.” Ook haar volgers en collega’s overspoelden de actrice met warme woorden.

Amber, die momenteel nog in een juridische strijd verwikkeld zit met haar ex Johnny Depp, deelde haar liefde voor haar moeder regelmatig op sociale media. Op moederdag vorig jaar schreef ze bijvoorbeeld: “Ik wil de mooiste, sterkste en meest liefdevolle vrouw die ik ooit gekend heb, bedanken om mij te leren wat het betekent om een vrouw te zijn...”

