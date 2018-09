Acteur uit Cosby Show na alle heisa rond zijn baan bij supermarktketen: "Geen enkele job is beter dan een andere" Joeri Vlemings

05 september 2018

08u14

Bron: Good Morning America 0 Celebrities Geoffrey Owens heeft er bewogen dagen opzitten. De acteur werd eind jaren 80 bekend door zijn rol als Elvin Tibideaux in The Cosby Show. Maar dit weekend werd hij gespot en gefotografeerd als werknemer bij een filiaal van supermarktketen Trader Joe's in New Jersey. Hij kreeg meteen hoon over zich heen, maar daarna nog veel meer steun, lof en tonnen respect. Hij diende in Good Morning America de criticasters zelf sereen van antwoord.

Elvin Tibideaux was in The Cosby Show de man van Sondra en dus de schoonzoon van Cliff en Claire Huxtable. Als partner van de oudste Huxtable-dochter keerde Owens' personage geregeld terug in de comedyreeks, die er in 1992 definitief mee ophield. In de 26 jaar die daarop volgden kreeg Geoffrey Owens geen enkele tv-rol aangeboden die hem meer dan tien weken lang werk verschafte.

De afgelopen 15 maanden had hij een baan aangenomen bij Trader Joe's. "Uit noodzaak", zei hij in Good Morning America. Tussen het acteerwerk en het lesgeven door, want dat wou hij zeker niet opgeven.

#NOSHAME in good, honest, hard work. He’s being a man in doing what he needs to do to provide for himself and his family. Much respect to you Sir! https://t.co/rQoNdnj6bd Blair Underwood(@ BlairUnderwood) link

Een wakkere klant van de supermarkt Trader Joe's in New Jersey had Owens in zijn werkplunje herkend. Op zijn badge stond ook de voornaam van de acteur. De dame in kwestie verkocht de foto's en die gingen viraal. Met duizenden reacties, ook van collega-acteurs. Owens, die in de talkshow verscheen mét zijn rode badge van Trader Joe's, zei dat hij aanvankelijk kapot was van de foto's. "Maar die periode was zo kort omdat er al erg snel steunreacties volgden. Gelukkig duurde het moment van schaamte dus niet zo lang."

"Het deed pijn, maar het was ook fantastisch", zei Owens. Hij grapte zelfs bij Robin Roberts dat de foto's duidelijk gephotoshopt waren. "In het echt zie ik er niet zo slecht uit, toch?"

Het was een ongewone ervaring voor Owens, die zijn job bij Trader Joe's inmiddels heeft opgezegd. "Het was overweldigend. Het kwam helemaal uit het niets. Ik voel mij nu beroemder dan ooit tevoren. Ik ben nu meer een celebrity dan toen ik een celebrity was, als dat wat steek houdt."

De acteur beseft dat de ophef rond zijn job, als beroemde acteur, bij Trader Joe's wel voorbij zal waaien, maar hoopt dat er iets anders zal blijven hangen, "dat mensen nu anders gaan denken over werk". Hij had het over "de eer van een werkmens en de waardigheid van werk" en "de herziening van de idee dat sommige jobs beter zijn dan andere". "Dat is niet zo. Het ene werk betaalt misschien beter, heeft misschien meer voordelen en oogt misschien beter op je cv, maar het is niet beter. Elke job heeft zijn waarde."

FULL INTERVIEW: @GMA EXCLUSIVE -- "There's no job better than another...every job is worthwhile..." Actor Geoffrey Owens speaks out, responding to job shaming and backlash after a photo of him working at a grocery store was posted online: https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/aNiG5fV2yf Good Morning America(@ GMA) link

Acteur/regisseur Tyler Perry tweette al dat hij Owens er graag bij wil in de productie The Haves and the Haves Nots. Het is niet duidelijk of Geoffrey Owens daarop zal ingaan. In zijn gesprek met Robin Roberts zei hij dat hij niet zomaar acteerwerk wil aanvaarden dat hem aangeboden wordt naar aanleiding van wat er nu gebeurd is. "Ik wil de job omdat ik er de juiste persoon voor ben", zei hij. Misschien is hij dat gewoon wel.

#GeoffreyOwens I’m about to start shootings OWN’s number one drama next week! Come join us!!! I have so much respect for people who hustle between gigs. The measure of a true artist. Tyler Perry(@ tylerperry) link

26 years after the "Cosby Show" is off the air, actor Geoffrey Owens responds to job shaming and backlash after a photo of him working at a grocery store was posted online: https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/z7Xun7CyVw Good Morning America(@ GMA) link

I don’t know #GeoffreyOwens



I know this -



Almost every successful actor, singer, athlete or celebrity, is one lucky (unlucky) break away from bagging groceries themselves.



Few would admit it.



Fewer humble enough to do it.#RealLife > #FakeLife#TraderJoes > #CosbyShow Donnie Wahlberg(@ DonnieWahlberg) link