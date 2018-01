Acteur Tom Hardy heeft ook muzikaal talent: oude rapnummers opgedoken MVO

19 januari 2018

11u05 0 Celebrities Een oude tape met raps van acteur Tom Hardy is vrijdag op internet verschenen. Het gaat om achttien opnames die hij maakte in 1999, aldus de BBC. Hardy gebruikte het pseudoniem Tommy Nr. 1 toen hij de nummers maakte.

De collectie staat op het internet en heeft als titel 'Falling on your arse in 1999'.

Hardy, onder meer bekend van 'The Dark Knight Rises' en 'Mad Max Fury Road', noemt het zelf materiaal dat hij "in de slaapkamer gemaakt heeft" en dat hij "nooit echt heeft afgemaakt". De acteur begon met rappen toen hij een jaar of veertien was, maar erkende gelijk dat hij "niet zo goed was".

De ster stelde eerder in een interview dat hij de raptracks maakte tijdens "een belangrijke periode waarin ik op mijzelf kwam te staan en waarin ik moest ontdekken en doen wat ik belangrijk vond".