Acteur Tom Arnold doet boekje open over het prostitueebezoek van Hugh Grant DBJ

19u44

Bron: The Steve Harvey Show 1 Photo News Hugh Grant Celebrities Acteur Tom Arnold moest Hugh Grant in 1995 aan een alibi helpen omdat Grant vastzat bij de politie nadat hij een prostituee had bezocht. Tom vertelde het verhaal in The Steve Harvey Show, een Amerikaanse talkshow.

De twee acteurs waren de film Nine Months aan het opnemen en toen de draaidagen voorbij waren, nodigde Tom de Britse acteur uit bij hem thuis. Dat was buiten Grant gerekend, die daar geen zin in had. “Ik dacht dat we vrienden waren”, vertelde Tom, ook bekend als de komische Albert Gib in de actiefilm True Lies.

Tom herinnert het zich nog goed. “Hij vertelde me dat de film klaar was en dat we eigenlijk alleen maar voor de periode van de opnames vrienden waren.” Tom was teleurgesteld in zijn collega, die nog zei dat je niet met iedereen met wie je werkt vrienden kan zijn.

Prostituee

Niet veel later had Hugh Tom toch nodig. De Londennaar belde hem toen hij in de cel zat omdat hij op Sunset Boulevard prostituee Divine Brown had bezocht. “Hij had me nodig als alibi.” Niet alleen voor de politie, maar ook voor zijn toenmalige vriendin Elizabeth Hurley. „Zijn we dan nu wel vrienden”, was alles wat Tom tegen Hugh zei.