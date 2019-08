Acteur ‘That 70's Show’ aangeklaagd wegens seksueel misbruik TK

16 augustus 2019

07u29

Bron: ANP 0 Celebrities Danny Masterson, beter bekend als Steven Hyde uit ‘That 70's Show’, heeft een aanklacht aan zijn broek wegens #MeToo-toestanden. Vier vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik en nemen juridische stappen tegen hem, de Scientology-kerk en de baas van die organisatie, David Miscavige.

De slachtoffers kwamen eind 2017 al naar buiten met hun beschuldigingen, toen ze een verklaring aflegden bij de politie van Los Angeles. De acteur zou hen verkracht hebben toen ze lid waren van Scientology, waar Masterson ook een actief lid van is.

Volgens de vrouwen heeft de kerk hen gestalkt en geïntimideerd om ze het zwijgen op te leggen toen ze hun beschuldigingen openbaar maakten, zo melden ze in rechtbankpapieren die in handen zijn van The Blast. Twee van de vier beschuldigers worden in de documenten bij naam genoemd, de andere twee kozen ervoor anoniem te blijven. "Toen deze vrouwen aangifte deden van de misdaden van Masterson, spanden de beklaagden samen om hen systematisch te stalken, lastig te vallen, hun privacy en die van hun families te schaden en te intimideren", aldus de aanklacht.

#MeToo

Na de verschillende #MeToo-onthullingen in het najaar van 2017, raakte de ‘The Ranch’-acteur in opspraak. De vier vrouwen zeggen dat ze rond de eeuwwisseling zijn verkracht door de acteur. Een van hen deed hier in 2004 aangifte van. De vrouwen stellen in hun aanklacht dat een misdaad rapporteren bij de politie binnen de Scientology-kerk wordt gezien als verraad en dat leden gestraft worden als ze dat toch doen.

De woordvoerder van Masterson ontkende de beschuldigingen altijd ten stelligste. “Een van de vrouwen was zijn vaste vriendin op het moment van de feiten, ook bleven ze na het incident nog een tijdje samen. Ook zouden sommigen van hen 14 jaar geleden al eens naar de politie zijn gestapt, maar toen werd beslist dat er niet voldoende bewijzen waren.”

Masterson gelooft dan weer hij valselijk beschuldigd wordt in een poging een tv-serie over Scientology te promoten. Hij zegt dat één van de vrouwen pas een verklaring aflegde nadat ze had gepraat met een producers van de show.