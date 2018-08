Acteur Steven Seagal door Russen aangesteld als gezant om band tussen Rusland en de VS te verbeteren IB

05 augustus 2018

04u32

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Steven Seagal is door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aangesteld als officieel gezant. Hij moet namens Rusland de "humanitaire betrekkingen met de Verenigde Staten gaan verbeteren", schrijft het Russische persbureau TASS.

De acteur, vooral bekend geworden door zijn vele rollen in actiefilms, is in het bezit van een Russisch paspoort omdat hij in 2016 Russisch staatsburger werd. Hij is regelmatig in Rusland en steekt zijn bewondering voor het land en president Vladimir Poetin, niet onder stoelen of banken.

Geen salaris

Rijk zal Seagal niet worden van deze baan. Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken vergelijkt de taak van Seagal met die van een VN-ambassadeur en stelde dat de acteur geen salaris voor het werk zal ontvangen.

"Ik heb altijd een zeer sterke wens gehad om alles te doen wat ik kan om te helpen Russisch-Amerikaanse relaties te verbeteren", zei Seagal tegen Russia Today.