Acteur Shia LaBeouf herstelt na 7 jaar stilte contact met zijn vader TDS

27 januari 2019

08u14

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Shia LaBeouf (32) heeft op het Amerikaanse filmfestival Sundance openhartig gesproken over zijn nieuwe film Honey Boy, die daar vrijdag in première is gegaan. Het script van de film is geschreven door de Transformers-acteur zelf, en gebaseerd op zijn eigen leven.

“Voor deze film hadden mijn vader en ik elkaar zo’n zes, zeven jaar niet gesproken”, aldus een openhartige LaBeouf. “Nu praten we weer.”

Honey Boy vertelt het verhaal van een kindacteur, diens tragische jeugd en de relatie met zijn vader die hem mishandelt. LaBeouf heeft niet alleen het script geschreven, maar speelt opvallend genoeg ook de rol van de vader.

Vragen

Ten overstaan van een uitverkochte zaal ging de 32-jarige Amerikaanse acteur na de première in op vragen vanuit het publiek. Hij vertelde dat het schrijven van het script onderdeel had uitgemaakt van zijn rehabilitatieprogramma. LaBeouf werd in 2017 veroordeeld vanwege wangedrag en moest onder meer een cursus woedebeheersing volgen.