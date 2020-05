Acteur Sam Lloyd overleden op 56-jarige leeftijd BDB

02 mei 2020

10u34

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Sam Lloyd is overleden op 56-jarige leeftijd. Hij stierf donderdag aan de gevolgen van een hersentumor. Dat melden Amerikaanse media.

Lloyd speelde gedurende zijn carrière in talloze films, maar is bij het grote publiek vooral bekend van zijn rollen in tv-series. Zo speelde hij tussen 2001 en 2009 de rol van advocaat Ted Buckland in de ziekenhuissitcom ‘Scrubs’. Ook was hij te zien in ‘Cougar Town’, ‘Seinfeld’, ‘Desperate Housewives’, ‘Modern Family’, ‘The West Wing’ en ‘Malcolm in the Middle’.

Lloyd was naast acteur ook actief als muzikant. Zo zong hij in een a-capellagroep, die verschillende keren opdook in Scrubs, en was hij basgitarist in een Beatles-tributeband.

Bij Lloyd werd in januari 2019 een hersentumor en kanker vastgesteld. Hij kreeg de diagnose slechts enkele weken nadat zijn vrouw Vanessa hun eerste kindje op de wereld had gezet.