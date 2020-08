Acteur Ryan Reynolds verkoopt drankenmerk voor honderden miljoenen Sven Watthy

18 augustus 2020

15u07 1 Celebrities De Britse brouwer Diageo betaalt omgerekend 300 tot 500 miljoen euro voor het drankbedrijf waarin filmster Ryan Reynolds (43) één van de grootste aandeelhouders is. Diageo deed eerder al marketingdeals met acteur George Clooney, rapper P. Diddy en voetballer David Beckham.

In een wereld waarin de populairste biermerken hun beste tijd gehad hebben, stopt elke brouwer het woord 'premium' in zijn strategie. Als iedereen gezonder wilt leven en alcohol mijdt, loont het om ten minste alcohol te verkopen die meer kost per liter.

Om consumenten meer te laten betalen voor een merk heb je tijd of geluk nodig. Maar voor een reclame die net de juiste snaar raakt, moet je het eigenlijk niet verder gaan zoeken dan succesvolle mensen die hun naam aan je merk verbinden. Dat denkt Diageo - gekend van Guinness, Baileys en Johnnie Walker - tenminste. Als die celebrity's zelf een merk uit de grond stampen, kan je het altijd opkopen.



De Britse brouwer legt 335 miljoen dollar (282 miljoen euro) op tafel voor het Amerikaanse Davos Brands, en belooft in de komende 10 jaar nog eens 275 miljoen dollar (232 miljoen euro) op te hoesten als de verkoop goed loopt. Eén van de grootste cheques gaat naar acteur Ryan Reynolds, aandeelhouder van Davos Brands en zelf het gezicht van Aviation American Gin. Diageo heeft Reynolds voor de komende tien jaar aan zich gebonden, door hem te betalen om verder de marketing te verzorgen. Een gelijkaardige deal klopte het in 2017 af met het tequilabedrijf van acteur George Clooney.

Muzikant Sean 'Diddy' Combs promoot dan weer een Amerikaans vodkamerk van Diageo en investeerde samen met de multinational in zijn eigen tequilamerk. De Britse ex-voetballer David Beckham maakt ten slotte reclame voor Haig Club Whisky.