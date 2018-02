Acteur Luke Wilson betrokken bij dodelijk verkeersongeval DBJ

14 februari 2018

15u12

Bron: ANP 0 Celebrities Afgelopen nacht raakte 'Legally Blond'-acteur Luke Wilson (45) betrokken bij een dodelijk ongeval. Zijn BMW kwam in aanraking met een Ferrari waar de Amerikaanse topgolfer Bill Haas in zat. De bestuurder van de Ferrari kwam om het leven.

Het was een vreselijke crash waar Luke Wilson, de broer van Owen, bij betrokken was. Golfer Bill Haas raakte ernstig gewond als passagier van de Ferrari waar de BMW van Luke Wilson mee in aanraking kwam.

De 35-jarige bestuurder kwam bij die crash om het leven en de twee passagiers werden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. "Ik kan bevestigen dat Luke Wilson bij het ongeval betrokken was" zegt een officier. "De blessures bij Bill Haas zouden, naar wat mij verteld is, goed meevallen."