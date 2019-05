Acteur Kit Harington opgenomen in afkickcentrum voor stress en alcoholverslaving SD

29 mei 2019

07u07

Bron: Page Six 0 Celebrities ‘Game of Thrones’-acteur Kit Harington (32) heeft zichzelf bijna een maand geleden laten opnemen in een luxueus afkickcentrum voor stress en alcoholverslaving, omdat hij het zo moeilijk heeft met het einde van de reeks. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Page Six.

Kit Harington, die acht jaar lang het hoofdpersonage Jon Snow speelde in ‘Game of Thrones’, zit in het luxueuze centrum Privé-Swiss in Connecticut, dat meer dan 120.000 dollar per maand kost (zo'n 107.487 euro). Daar krijgt hij psychologische coaching, gedragstherapie en doet hij veel aan meditatie. Die aanpak moet stress tegengaan en hem leren omgaan met negatieve emoties.

Een vriend van Harington vertelde aan Page Six dat de acteur het moeilijk had met het einde van ‘GoT’: “Hij besefte: ‘Dit is het. Dit is het einde.’ Het was iets waar ze allemaal al zo lang zo hard aan gewerkt hadden. Hij dacht echt: ‘Wat nu?’. Hij zit voornamelijk in het centrum voor stress en uitputting, maar ook voor alcohol. Zijn vrouw Rose (Leslie, die hij leerde kennen op de set van ‘Game of Thrones’, red.) is extreem behulpzaam. Iedereen die dicht bij hem staat, wil dat hij rust krijgt. Op dit moment heeft hij enkel rust en stilte nodig.

Een woordvoerder van de acteur verwoorde het zo: “Kit heeft besloten om deze pauze in zijn schema te gebruiken om tijd door te brengen in een wellnesscentrum om aan enkele persoonlijke problemen te werken.”

Therapie

Harington heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het moeilijk had met het einde van ‘Game of Thrones’, de serie waar hij zo lang aan gewerkt had. Zo vertelde hij in de talkshow ‘Late Show with Jimmy Fallon’ over een van zijn laatste scènes: “Ik was erg geschokt en verrast door sommige gebeurtenissen, en dan huilde ik tranen met tuiten. Ik huilde.” Hij gaf ook toe dat hij al eerder door de reeks in therapie ging: toen zijn personage vermoord werd en later opnieuw tot leven gebracht werd. “Wanneer je de cliffhanger van een tv-show wordt, en een tv-show die nog nooit zo populair geweest is, dan is de focus die op jou ligt beangstigend”, vertelde hij toen. “Op dat moment begon ik met therapie, begon ik met mensen te praten. Ik voelde me erg onveilig en ik praatte met niemand.”

Ondertussen lijkt het wel aan de beterhand te gaan met de acteur. Harington mag af en toe het centrum verlaten voor uitstapjes in de buurt, en volgens inwoners ziet de acteur er niet slecht uit. “Kit ziet er erg goed uit en het lijkt erop alsof hij erg gefocust is op zijn gezondheid en zijn welzijn”, vertelt een inwoner. “Ik heb hem al een paar keer in onze gemeenschap gezien. Ik denk dat het geweldig is dat hij tijd neemt om voor zichzelf te zorgen - meer mensen zouden dat moeten doen.”