Acteur Kevin Spacey nu ook beschuldigd van racisme TDS

23u01

Bron: BUZZE 153 EPA Celebrities Nadat hij eerder al beschuldigd werd van seksuele intimidatie, heeft de directeur van een beveiligingsbedrijf Kevin Spacey nu beticht van racisme. De in ongenade gevallen acteur zou in 2012 op de set van 'House of Cards' onder meer geweigerd hebben zwarte medewerkers van het bedrijf de hand te schudden, meldt Daily Mail.

De eigenaar van VIP Protective Services, Earl Blue, claimt dat de Frank Underwood-acteur niet alleen weigerde de zwarte beveiligers te begroeten, maar ook op de set racistische opmerkingen maakte. "Toen een aantal beveiligers de trailer van de acteur observeerden, zou Spacey tegen zijn persoonlijke beveiliger hebben gezegd: "Ik wil niet dat negers naar mijn trailer kijken."

Blue deed zijn beklag over Spacey bij setmanagers, maar die zouden laconiek hebben gereageerd met: "Zo is hij nou eenmaal, wij moeten hem gewoon tevreden houden."

Contract niet verlengd

Hoewel de productiemaatschappij tevreden was over VIP Protective Services werd het contract van 1,1 miljoen dollar nier verlengd. Blue wijt dat aan het voorval en is van plan om nu, vier jaar later, alsnog Spacey hiervoor aan te klagen.

Spacey is in Hollywood persona non-grata sinds meer dan tien mannen hem hebben beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Het eerste verhaal werd gedaan door acteur Anthony Rapp, bij wie Spacey zich opdrong toen Rapp veertien jaar oud was. Spacey is sinds alle onthullingen uit de hitserie 'House of Cards' gezet en uit de nieuwe film 'All the Money in the World', waarvan de opnames al klaar waren, geknipt.