Acteur Kevin Hart moet weken revalideren na auto-ongeluk Redactie

05 september 2019

07u48

Bron: TMZ/AD 0 Celebrities Kevin Hart is voorlopig nog niet klaar met zijn herstel. De acteur en komiek, die zondag zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk, moet nog weken revalideren. Dat meldt TMZ.

De 40-jarige Amerikaan werd na het ongeluk geopereerd aan zijn rug. Volgens ingewijden mag Kevin eind deze week weer naar huis, maar staat hem een zware periode met veel doktersbezoeken en afspraken bij de fysiotherapeut te wachten. Wel wordt verwacht dat de acteur volledig opknapt.



Kevin zat zondagnacht met twee anderen in een auto toen deze van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De acteur en de eigenaar van de auto raakten allebei gewond aan hun rug. De andere inzittende, een vrouw, had geen medische hulp nodig.

Classic cars

In een video op TMZ was te zien hoe de auto, een van zijn eigen ‘classic cars’, door hekken is gereden en in een diepe greppel terecht is gekomen. Het dak van de auto is compleet ingedeukt. De bestuurder van de auto had volgens de politie geen alcohol gedronken.

Volgens ooggetuigen werd Hart door zijn eigen beveiligingsteam opgepikt en naar huis gebracht. Uiteindelijk werd daar besloten om hem toch naar het ziekenhuis te brengen.