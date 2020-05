Acteur John Cusack krijgt klappen van politie tijdens protest in Chicago: “Het is vreselijk hier” MVO

31 mei 2020

18u49

Bron: ANP 0 Celebrities John Cusack heeft klappen met een wapenstok gekregen toen hij de situatie in Chicago met zijn telefoon aan het vastleggen was. Net als in veel andere Amerikaanse steden was het de afgelopen nacht onrustig en braken rellen uit.

Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren en hun ongenoegen te uiten over de dood van George Floyd die na een hardhandige arrestatie in de stad Minneapolis overleed. De 53-jarige acteur was bij een van die demonstraties aanwezig en maakte opnames van de protesten. Op Twitter deelt hij een video van het voorval waarin te zien is dat agenten, terwijl hij op de fiets zit, op hem af komen met knuppels. Ook wordt er “wegwezen hier” geschreeuwd. Een agent zou vervolgens meerdere keren tegen de fiets van Cusack hebben geslagen.

“Het is vreselijk daarbuiten, iedereen staat op scherp, dingen staan in brand, er wordt geplunderd”, schrijft de Being John Malkovich-acteur op Twitter.

Cusack is niet de enige beroemdheid die zich achter de demonstranten schaart. Vele sterren als Beyonce, Lady Gaga, Kim Kardashian, Harry Styles en Billie Eilish hebben hun verontwaardiging uitgesproken over het incident met Floyd. Ook hebben verschillende sterren geld gedoneerd aan een fonds dat de demonstranten in Minneapolis ondersteunt.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” John Cusack(@ johncusack) link