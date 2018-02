Acteur Jeffrey Tambor ontslagen wegens seksueel wangedrag kv

16 februari 2018

03u21

Bron: ANP 0 Celebrities Na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres, keert Jeffrey Tambor definitief niet terug in Transparent. Dat heeft Amazon donderdag bekendgemaakt.

In november liet de acteur zelf al weten dat hij niet zag hoe hij ooit zijn werk bij de serie weer kon oppakken, nadat twee actrices hem hadden beschuldigd van handtastelijkheden en ongepaste opmerkingen in hun bijzijn. "Ik heb al duidelijk gemaakt dat het mij zeer spijt als mijn daden door wie dan ook geïnterpreteerd zijn als agressief. Maar het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastigvallen is gewoonweg niet waar", aldus de 73-jarige destijds tegen Deadline.

Hoe de serie nu verdergaat, is niet duidelijk. Tambor speelde de hoofdrol in de show over een familie waarvan de vader op latere leeftijd bekendmaakt transgender te zijn. De acteur vertolkte de rol van deze Maura.