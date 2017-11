Acteur Jeffrey Tambor beschuldigd van seksueel misbruik MVO

06u12 0 AFP Celebrities Een vrouw beschuldigt Jeffrey Tambor (73) van misbruik op de set van de film 'Transparent'. Volgens haar raakte hij haar ongewenst aan, en maakte hij ook steeds ongepaste opmerkingen terwijl ze aan het werk waren.

De actrice verklaarde dat Tambor haar zei dat hij haar "seksueel wilde aanvallen". Daarnaast wreef hij zich tegen haar heup aan. "Ik kon zijn erectie voelen door zijn dunne pyjama. Maar ik rolde mijn ogen en lachte het weg. Ik had een job te doen en die moest ik doen met Jeffrey, het hoofdpersonage van de show. Ik had geen andere keuze."

Tambor reageerde als volgt op de beschuldiging: "De laatste jaren heb ik het voorrecht gehad om een transgender vrouw tot leven te brengen op het scherm, in een show waarvan ik zeker weet dat die een positieve invloed op onze maatschappij heeft. En nu wordt ik beschuldigd van gedrag dat elke beschaafde persoon meteen zou veroordelen. Ik weet dat ik niet altijd de makkelijkste persoon ben om mee samen te werken. Ik heb een rothumeur en ik druk me soms tactloos uit. Maar ik ben geen viespeuk! Dan ben ik nooit geweest. Het spijt me enorm als ik iets heb gedaan dat als seksueel agressief is overgekomen, dat was niet de bedoeling. Ik vind het enorm eng dat mensen me zo zien, want ik heb nooit kwade bedoelingen gehad."