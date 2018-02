Acteur Jeffrey Tambor (73) is razend na ontslag wegens seksueel wangedrag: "Het onderzoek is gebrekkig en bevooroordeeld" kv/DBJ

16 februari 2018

03u21

Bron: ANP 0 Celebrities Na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres, keert Jeffrey Tambor (73) definitief niet terug in 'Transparent'. Dat heeft Amazon donderdag bekendgemaakt. Tambor noemt het onderzoek van Amazon nu "enorm gebrekkig en bevooroordeeld."

In november liet de acteur zelf al weten dat hij niet zag hoe hij ooit zijn werk bij de serie weer kon oppakken, nadat twee actrices hem hadden beschuldigd van handtastelijkheden en ongepaste opmerkingen in hun bijzijn. "Ik heb al duidelijk gemaakt dat het mij zeer spijt als mijn daden door wie dan ook geïnterpreteerd zijn als agressief. Maar het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastigvallen is gewoonweg niet waar", aldus de 73-jarige destijds tegen Deadline.

Hoe de serie nu verdergaat, is niet duidelijk. Tambor speelde de hoofdrol in de show over een familie waarvan de vader op latere leeftijd bekendmaakt transgender te zijn. De acteur vertolkte de rol van deze Maura.

"Ik ben zwaar teleurgesteld in de manier waarop Amazon deze valse beschuldigingen heeft aangepakt", liet hij weten in een statement aan onder meer The Wrap. Hij haalde daarin ook uit naar de bedenker van de serie, Jill Soloway. "Ik ben nog meer teleurgesteld in de oneerlijke manier waarop Jill Soloway mij neerzet als iemand die ooit zijn mede-castleden kwaad zou doen."

Soloway prees eerder op de dag de beschuldigers van Tambor, voor wie ze "veel bewondering en respect" zei te hebben. Ze noemde de aantijgingen van de drie vrouwen "het soort leiderschap dat we op dit moment in onze cultuur nodig hebben." Dat viel niet goed bij de 73-jarige acteur. "In de vier jaar dat we hebben samengewerkt aan deze ongelooflijke show, zijn deze beschuldigingen nooit met mij gedeeld of besproken met mij of wie dan ook bij Amazon. Ik kan alleen maar vermoeden dat het onderzoek enorm gebrekkig was en bevooroordeeld door de politieke stemming waar onze set door geplaagd werd."