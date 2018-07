Acteur Idris Elba richt muzieklabel op MVO

04 juli 2018

06u10

Bron: ANP 0 Celebrities Idris Elba (45) start naast zijn acteercarrière een nieuwe business. De 'Luther'-acteur maakte dinsdag bekend dat hij een platenlabel heeft opgericht.

7Wallace Music, zoals het bedrijf heet, tekende meteen zijn eerste artiest, muzikant James BKS. De Fransman is geen onbekende in de hiphopwereld; hij werkte eerder onder meer met Diddy. "Iemand als James vind je zelden", zo stelde Idris bij de bekendmaking. "Zijn gevoel voor hiphop hoor je terug in de andere muziek die hij maakt. Hij is ook een aardige vent om mee te werken en gaat een grote artiest worden in de toekomst."

Idris houdt zich naast zijn Hollywoodcarrière als jaren ook bezig met muziek. Hij bracht in 2006 album Big Man uit en is werkzaam als dj.