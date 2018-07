Acteur en zanger Tab Hunter (86) overleden TDS

09 juli 2018

23u00

Bron: ANP 2 Celebrities Acteur en zanger Tab Hunter is overleden. Hij stierf zondag op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand in een ziekenhuis in Santa Barbara, zo heeft zijn partner Allan Glaser bevestigt tegenover CNN.

"Hij stortte in mijn armen in de voortuin in. Hij zei dat hij niet kon ademen", aldus Glaser, die 35 jaar samen was met Hunter. "Dit was plotseling en onverwacht. Hij was atletisch, was meer iemand van 60 dan van 86."

Hunter maakte in de jaren vijftig en zestig furore in Hollywood. Hij speelde in films als Damn Yankees en Battle Cry en had eveneens succes als zanger. Op het hoogtepunt van zijn succes gingen geruchten dat Hunter homoseksueel zou zijn, maar pas in 2005 kwam hij daar mee naar buiten in zijn autobiografie. Het boek werd later inspiratie voor de documentaire Tab Hunter Confidential over het leven van de acteur en zanger. Na zijn coming-out werd Hunter een symbool voor homorechten.