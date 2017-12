Acteur Dwayne 'The Rock' Johnson wil dan toch geen president worden in 2020 MVO

Dwayne 'The Rock' Johnson

Het lijkt Dwayne 'The Rock' Johnson toch niet zo'n goed idee om in 2020 mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De acteur vreest dat hij wordt tegengehouden door zijn 'Jumanji: Welcome To The Jungle'-collega Kevin Hart.

"Het is erg vleiend dat er echt mensen zijn die willen dat het gebeurt. Maar ik heb een probleem en dat is deze man rechts van mij", zei Johnson in The Graham Norton Show wijzend naar Hart. "Hij zal zeker mijn campagne saboteren."

Hart reageerde onmiddellijk bevestigend. "Absoluut. Ik zou je neerhalen", zei hij resoluut. "Ik wil niet dat het gebeurt, alleen maar omdat je dan veel beter wordt dan ik."

Vorig jaar november speculeerde 'The Rock' voor het eerst over een mogelijke politieke loopbaan. "Het zou een geweldige manier zijn om mensen te helpen", zei hij destijds tegen Vanity Fair. In mei verkondigde de acteur in GQ dat het "een serieuze optie" is om president te worden.