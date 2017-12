Acteur Dustin Hoffman weer beticht van seksueel wangedrag



TDS

15u51

Bron: ANP 0 Arthur Mola/Invision/AP Celebrities Dustin Hoffman wordt weer beticht van seksueel wangedrag. Collega Kathryn Rossetter stelt in 1984, toen zij samen in een toneelstuk op Broadway stonden, een "gruwelijke, demotiverende misbruikervaring" te hebben gehad, meldt de Hollywood Reporter.

De twee acteurs deelden het podium in een opvoering van het veelgeprezen Death of a Salesman. Hoffman zou meerdere malen haar billen, heupen en borsten hebben betast. Rossetter had het toentertijd naar eigen zeggen wel willen melden, maar collega's adviseerden haar dit niet te doen omdat dit het einde van haar carrière zou betekenen.

De Hollywood Reporter heeft geen collega's kunnen vinden die toentertijd getuige waren van de voorvallen. De nieuwe beschuldiging over over Hoffman komt een maand nadat schrijver Anna Graham Hunter de Oscarwinnaar publiekelijk wangedrag verweet. Hoffman ontkent alle aantijgingen.