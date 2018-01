Acteur die ook Trump heet komt nergens aan de bak en laat naam veranderen TDS

18u03

Bron: TMZ 0 FB Celebrities Een Amerikaanse acteur zit serieus met z'n handen in het haar. Hij kwam ter wereld met de intussen wereldbekende én beruchte achternaam Trump, en komt daardoor niet meer aan de bak. Producties laten hem links liggen omdat ze ervan uitgaan dat er een verband is met de Amerikaanse president Donald Trump.

De naam Trump zie je sinds de presidentsverkiezingen in Amerika overal opduiken: op tv, in kranten, op websites. Lang niet altijd in de positieve zin, want het huidige beleid van de Amerikaanse regering stuit op veel kritiek.

En dat weet ook Daniel Thomas Trump, een 32-jarige acteur uit in Los Angeles. Sinds Donald Trump het tot president wist te schoppen, kreeg hij nog amper werk toegekend. "De naam 'Trump' dragen is beschamend. Het is de naam van een president die staat voor alles waar ik tegen inga", aldus de acteur. De man is daarom een gerechtelijke procedure opgestart om zijn naam officieel te laten wijzigen.