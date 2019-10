Acteur Dennis Quaid uitgelachen omdat hij trouwt met 40 jaar jongere studente TDS

24 oktober 2019

09u57

Bron: ANP/Page Six 0 Celebrities Acteur Dennis Quaid (65) is na amper een paar maanden al op zijn knie gegaan voor Laura Savoie. De 65-jarige acteur heeft het 26-jarige model vorige week ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie op Hawaï. De tortelduifjes zijn sinds juni een koppel, maar zijn al van bij het begin het mikpunt van spot. Zelfs enkele vrienden en collega’s van Quaid lachen hem via social media uit met zijn 40-jaar jongere vriendin.

Zoals actrice Elaine Hendrix, zijn tegenspeelster in ‘The Parent Trap’ uit 1998. Hendrix speelde Meredith Blake, die in de film op zeer jonge leeftijd getrouwd was met het personage van Dennis. Zij was in de film 26, hij speelde iemand van 65. Ook anderen laten geen kans onbenut om te spotten met de romance van Quaid: van “Wat een mooi moment voor vader en dochter”, over “zielig als je vriendin jonger is dan je eigen zoon”, tot “

Watch out for those twins. 👯‍♀️ https://t.co/Rloat1gLCy Elaine Hendrix(@ elaine4animals) link

Voor Quaid is het niet de eerste keer dat hij een relatie heeft met een veel jongere dame. Vlak voor de acteur met Laura begon te daten, was hij twee jaar samen met het nu 32-jarige model Santa Auzina. Ook zijn kersverse verloofde is wel gewend aan een groot leeftijdsverschil. Zij had eerder een relatie met Entourage-acteur Jeremy Piven (nu 54).

Het wordt voor Quaid de vierde keer dat hij het jawoord geeft. Sinds vorig jaar is de acteur, na een huwelijk van zestien jaar, officieel gescheiden van Kimberly Buffington. Daarvoor was hij getrouwd met actrices Meg Ryan en P.J. Soles. Met Ryan deelt Quaid een 27-jarige zoon en met Buffington kreeg hij een tweeling.