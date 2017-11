Acteur Corey Feldman wijst een aantal misbruikers aan MVO

06u16

Bron: ANP 0 AFP Celebrities Tijdens een uitzending van de Amerikaanse televisieshow 'Dr. Oz', heeft Corey Feldman toegegeven wie de tweede man is die hem in zijn tienerjaren misbruikt heeft. Eerder vertelde Feldman dat Jon Grissom, met wie hij acteerde in de films 'License To Drive' (1988) en 'Dream A Little Dream' (1989) hem seksueel misbruikt heeft. Grissom heeft tot dusver niet gereageerd op de aantijgingen.

Omdat hij vanwege het ontbreken van juridische bijstand zelf geen namen durfde noemen, deed de bekende tv-dokter dat voor hem. Hij toonde een foto van de dader aan Corey, die daarop instemmend knikte: "Ja, dat is hem."

De man om wie het gaat is Alphy Hoffman, de zoon van wijlen Hollywood-producer Bobby Hoffman, die vroeger bekende shows als 'Happy Days' en 'Mork & Mindy' produceerde. Alphy was casting-director bij het bedrijf van zijn vader, maar had in de jaren '80 ook de "minderjarigen-club", 'Alphy's Soda Pop Club'. Hier kwamen veel kindsterren, zoals Drew Barrymore, Alyssa Milano, Ricky Schroder én Corey Feldman.

"Hij kwam me thuis ophalen en dat was best wel top, want iedereen wist dat de feestjes van Alphy heel cool waren. Bovendien had zijn vader Bobby allerlei belangrijke connecties, dus even je gezicht laten zien kon misschien wel goed zijn voor je loopbaan. Ik vond het in elk geval een eer dat Alphy me zelf naar de club bracht. In het begin was het allemaal nog onschuldig, er waren ook geen ouders aanwezig want hen werd verzekerd dat er goed op ons werd gelet."

Feldman vervolgt tegen Dr. Oz: "Toen ik er weer een keer was keken we een film en viel ik in slaap. Toen ik wakker werd, stond er een pornofilm op. Ik zei dat ik moe was en ik herinner me ook dat ik nauwelijks nog kon lopen. Ik heb geen idee wat hij me gegeven heeft, maar ik was aardig van de wereld. Toen we in een slaapkamer kwamen en ik niet meer overeind kon staan, begon hij me op dezelfde manier te betasten zoals Jon Grissom dat eerder bij mij deed. Toen ik besefte wat er gebeurde, werd ik gek. Ik heb hem van me af gegooid en ben naar huis gelopen."

Feldman sloot af met voorspellende woorden: "Ik ga de politie alle namen geven die ik heb."