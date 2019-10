Acteur Bill Murray solliciteert voor job in Aziatisch restaurant: “Het lijkt gewoon leuk om er te werken” SDE

31 oktober 2019

08u37

Bron: NME 0 Celebrities Bill Murray (69) is een man die blijft verbazen. De acteur heeft al een serieuze staat van dienst met meer dan zestig films op zijn naam, maar af en toe heeft hij zin in iets anders. Een job in een Aziatisch restaurant bijvoorbeeld. Dat vertelde de acteur in de podcast ‘3 Girls, One Keith’ van comédienne Amy Schumer (38).

Bill Murray deed de bijzondere bekentenis in de podcast ‘3 Girls, One Keith’ van Amy Schumer. “Ik heb een sollicitatieformulier ingevuld in P.F. Chang’s (een Aziatische restaurantketen, red.) op het vliegveld van Atlanta, want dat vind ik echt een van de beste restaurants", bekende hij. “Gewoon, om er te gaan werken. Het lijkt echt of de werknemers het leuk vinden om bij P.F. Chang’s te werken.”

De acteur hoefde niet lang te wachten op een antwoord, want niet lang nadat de podcast online ging, verscheen er al een bericht op de officiële Twitter-account van de restaurantketen. “Bill, je bent aangenomen!”, stond er te lezen. “Wanneer kan je beginnen?” Aan USA TODAY vertelde Tana Davila, hoofd marketing van P.F. Chang’s, dat ze Murray’s sollicitatieformulier wel nog niet hebben teruggevonden. “Maar we hebben besloten om hem sowieso de job aan te bieden. We hebben zijn werk gezien en denken dat hij een veelbelovende wok chef is.”

Of je de acteur binnenkort effectief aan het werk kan zien in de keuken van het restaurant in Atlanta, valt evenwel nog af te wachten.

Bill, you're hired! When can you start? #billmurray https://t.co/1VOAbguvsO P.F. Chang's(@ PFChangs) link