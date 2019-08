Acteur beschuldigt Katy Perry van seksueel wangedrag: “Kun je je voorstellen hoe beschaamd ik me voelde?” SDE

13 augustus 2019

13u22

Bron: ANP 3 Celebrities Model en acteur Josh Kloss (38) beschuldigt Katy Perry (34) in een bericht op Instagram van seksueel wangedrag. De twee speelden samen in de videoclip van het nummer ‘Teenage Dream’. Volgens Kloss trok de zangeres onder andere zijn broek en ondergoed uit voor het oog van een groep omstanders.

Negen jaar geleden speelde acteur Josh Kloss mee in de videoclip ‘Teenage Dream’ van popster Katy Perry. In het begin liep alles goed, vertelt hij op zijn Instagrampagina. “Toen ik haar ontmoette, zongen we een gebedslied. Ze was cool en vriendelijk. Maar wanneer er andere mensen bij waren, was ze zo koud als ijs. Ze noemde met mij kussen ‘walgelijk’ tegenover de hele crew, terwijl we aan het filmen waren. Dat was echt vernederend, maar ik bleef mijn best doen, aangezien mijn ex me bedroog en mijn dochter toen nog een kleuter was. Ik moest het voor haar blijven verdragen.” Kloss vertelt verder hoe Perry hem na de eerste opnamedag meevroeg naar een stripclub. “Ik weigerde en zei: ‘Ik moet naar het hotel en gaan rusten, want deze job is alles wat ik nog heb.’”

Beschaamd

De twee zagen elkaar nog enkele keren, nadat de zangeres brak met haar echtgenoot, Russell Brand, in 2012. “Op een keer nam ik een vriend mee, die niet kon wachten om haar te ontmoeten", klinkt het. “Dat was op Johny Wujek’s verjaardagsfeestje in Moonlight Roller Way. Toen ik haar zag, omhelsden we elkaar. Ze was nog steeds mijn crush. Maar toen ik me omdraaide om mijn vriend voor te stellen, trok ze mijn joggingbroek en onderbroek naar beneden, zo ver ze kon, zodat ze enkele van haar vrienden en de menigte rondom ons mijn penis kon laten zien. Kun je je voorstellen hoe zielig en beschaamd ik me voelde?”

Het model weet goed waarom hij nu pas met zijn verhaal naar buiten komt. “Onze cultuur is er nu op gebrand om te laten zien hoe pervers mannen met macht zijn. Maar vrouwen met macht zijn net zo weerzinwekkend", vertelt hij. “Dus ze is dan misschien een geweldige leider, en haar liedjes zijn geweldige, emanciperende anthems. Maar dat is het dan ook.”