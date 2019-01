Acteur Alec Baldwin veroordeeld voor mishandeling KD

23 januari 2019

19u30

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Alec Baldwin (60) is door een rechter veroordeeld nadat hij een man geslagen heeft. Dat melden Amerikaanse media.

Een rechter in New York heeft Baldwin veroordeeld tot een verplichte cursus woedebeheersing en een boete van ruim 100 euro. Baldwin krijgt die straf omdat hij een man heeft geslagen tijdens een ruzie op een parkeerplaats. De acteur gaf tijdens de zitting toe dat hij de klappen heeft uitgedeeld.

De 60-jarige acteur kreeg het in november in New York aan de stok met een 49-jarige automobilist. De man probeerde te parkeren op een plek die een familielid van Baldwin vrijhield. Daarop kreeg hij ruzie met Baldwin. De man claimde dat de acteur hem in het gezicht heeft geslagen. Hij moest na het opstootje met pijn aan zijn kaak en nek naar het ziekenhuis.