Acteur Alec Baldwin (60) en vrouw willen vijfde kindje samen

05 september 2019

09u32

Er is nog genoeg plek in huize Baldwin voor een extra kindje. Dat liet DOnald Trump-imitator Alec Baldwin (60) weten in het programma 'Hiking With Kevin', gemaakt door zijn 'Saturday Night Live'-collega Kevin Nealon. Alec heeft al vijf kinderen, waarvan vier met zijn vrouw Hilaria (35).

"We hebben er al vier samen en zij wil er nog eentje. Dus nemen we er nog een," vertelde Baldwin aan Nealon, die geschokt leek door het nieuws. Ondanks haar verlangen naar een vijfde kindje, is Hilaria momenteel nog niet in verwachting. Enkele maanden geleden, in april, was ze dat wel, maar die zwangerschap eindigde in een miskraam. Hilaria kwam daar openlijk voor uit omdat ze het taboe op miskramen mee de wereld uit wil helpen. Alec steunde die beslissing volledig.

Alec en Hilaria zijn samen de trotse ouders van Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (bijna 3) en Romeo (1). Alec Baldwin heeft ook nog een 23-jarige dochter Ireland.