Acteerschool James Franco aangeklaagd voor seksueel misbruik SDE

04 oktober 2019

08u45

Bron: The New York Times 0 Celebrities James Franco (41) bevindt zich in nauwe schoentjes. Twee vrouwen zijn een rechtszaak gestart tegen de acteerschool die hij samen met enkele partners oprichten. Ze beweren dat ze via de school seksueel uitgebuit werden. Dat schrijft The New York Times.

De school mag dan niet langer bestaan, maar dat weerhield Sarah Tither-Kaplan en Toni Gaal er niet van om een rechtszaak aan te spannen tegen de oprichters ervan. Acteur James Franco is het meest bekende gezicht. Volgens de twee vrouwen was de school simpelweg een manier voor de mannen om toegang te hebben tot een grote hoop jonge vrouwen die ze konden misbruiken. De vrouwen beschrijven hoe Franco en zijn partners zich “ongepast en seksueel beladen gedroegen ten opzichte van de vrouwelijke studenten, door hun macht als leraar en mogelijke werkgever te seksualiseren. Dat deden ze door de vrouwen de mogelijkheid van een acteerrol in hun projecten voor te houden. Dat leidde tot een omgeving van misbruik en seksuele uitbuiting, zowel binnen als buiten het klaslokaal.”

Volgens de vrouwen kon je in de school ook een masterclass ‘seksscènes’ volgen. Wie die lessenreeks wilde volgen, moest eerst auditie doen op videotape, zodat Franco het materiaal kon bekijken werd hun verteld. Ze moesten ook afstand doen van hun rechten op de video. De twee vrouwen vertellen er nog bij dat ze - zowel in audities als in de les zelf - ver voorbij hun comfortzone moesten gaan: “Vaak jonge en onervaren vrouwen werden routinematig gedwongen om deel te nemen in gesimuleerde seksuele handelingen, die ver voorbij de standaarden in de industrie gingen.”

Zo vertelt Tither-Kaplan, die mocht deelnemen aan de masterclass, dat ze uiteindelijk ook een rolletje kreeg in enkele films van Franco - waarvan sommige nooit werden uitgebracht. Tijdens het maken van een orgiescène in een van die films, haalde Franco de plastieken beschermers weg die de vagina’s van de actrices bedekten en deed daarna of hij hun oraal bevredigde.

Reactie

De advocaat van Franco, Michael Plonsker, ontkent de beschuldigingen. “James zal zichzelf niet alleen volledig verdedigen, maar zal ook een schadevergoeding vragen omwille van deze schunnige, publiciteitszoekende rechtszaak”, liet hij weten.

Het is niet de eerste keer dat Franco in opspraak komt. Twee jaar geleden werd hij al eens door vijf studentes aangeklaagd wegens seksueel ontoelaatbaar gedrag. Een actrice vertelde in 2018 dat de acteur haar ooit probeerde te dwingen tot orale bevrediging, en dat hij een 17-jarige vriendin wilde overhalen naar zijn hotelkamer te komen.

