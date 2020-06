Achtjarige Blue Ivy Carter mag samen met mama Beyoncé tweede award in ontvangst nemen LOV

29 juni 2020

07u49

Bron: ANP 0 Celebrities De oudste dochter van Jay-Z (50) en Beyoncé (38) mag nog een award toevoegen aan de schoorsteenmantel in huize Carter. Het is de tweede grote prijs die de achtjarige Blue Ivy ontvangt. Net als de NAACP Image Award die ze won in februari, moet de achtjarige haar BET Award wel delen met haar moeder.

Beyoncé en Blue Ivy vielen in de prijzen voor ‘Brown Skin Girl’, een liedje uit de soundtrack ‘The Lion King: The Gift’ waarop ze met Wizkid en Saint Jhn te horen zijn. In de categorie ‘Her’, voor neo soul en/of traditionele R&B artiesten, versloegen ze Alicia Keys, Ciara, Layton Greene, Lizzo en Rapsody.

Naast Blue Ivy hebben Jay-Z en Beyoncé nog twee kinderen, de driejarige tweeling Rumi en Sir. Waar de achtjarige haar ouders geregeld vergezelt naar awardshows en andere evenementen, worden de jongste twee telgen van het muzikale paar voorlopig nog uit de spotlights gehouden.

De BET Awards zijn de jaarlijkse prijzen van zender Black Entertainment Television. De awards werden zondagavond uitgereikt tijdens een virtuele ceremonie.