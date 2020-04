Achter de schermen bij boybands - DEEL 1: deze duistere geheimen mochten het daglicht niet zien

Celebrities

Van The Beatles en The Jackson 5 in de jaren 60 en 70 tot Take That, Get Ready! en de Backstreet Boys in de nineties en The Jonas Brothers en K-pop-sensatie BTS vandaag: met hun strakke choreografieën en zeemzoete lyrics blijven boybands de hitlijsten veroveren. Nu de kans op een comeback van One Direction steeds groter lijkt te worden, is het tijd om een kijkje te nemen achter de schermen. Wie was het meest succesvol? Wie kon ook solo potten breken? En welke schandalen teisterden de groepen? Vandaag onthullen we enkele duistere geheimen waarmee de bandleden worstelden.