Acht weken zonder seks en een prijskaartje van bijna 50.000 euro: zo gaat het eraan toe in de sekskliniek waar Weinstein en Spacey zitten KDL

11u38

Bron: Daily Mail 0 afp Producer Harvey Weinstein en acteur Kevin Spacey worden beiden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Celebrities Nadat meer dan tachtig vrouwen de Amerikaanse producent Harvey Weinstein van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigden, liet hij zich opnemen in de afkickkliniek Gentle Path at the Meadows waar hij zich laat behandelen voor zijn seksverslaving. Ook 'House of Cards'-acteur Kevin Spacey heeft er nu zijn toevlucht gezocht na dezelfde beschuldigingen aan zijn adres. Maar wat gebeurt er net achter de poorten van de kliniek? De eigenaar vertelt het zelf.

Patrick Carnes, de oprichter en eigenaar van Gentle Path at the Meadows in Arizona, stelt meteen orde op zaken. "De kliniek is geen plaats waar iemand op vakantie kan komen, je kan het eerder vergelijken met een bootcamp", zegt hij. Mensen die zich er vrijwillig komen aanbieden volgen er een behandeling die 45 dagen duurt en een prijskaartje heeft van net geen 50.000 euro. Tijdens de behandeling krijgen ze niet alleen persoonlijke therapie, maar wordt er ook in groep gepraat en kunnen ze zelfs mediteren, paardrijden of aan yoga doen.

Daarnaast mogen ze ook acht weken lang geen seksuele betrekkingen hebben omdat hun seksuele fantasieën onderzocht worden. "Een seksverslaving is zoals elke andere verslaving", vertelt Carnes nog, "het is een probleem waarbij de persoon in kwestie niet meer kan kiezen. Je kan het vergelijken met een hersenziekte." Dat de patiënten na die 45 dagen niet helemaal 'genezen' zijn, beseft Carnes ook. "Het kan soms tot vijf jaar duren vooraleer je de hersenen van een seksverslaafde kan herprogrammeren."