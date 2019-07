Acht jaar na haar dood: ex van Amy Winehouse eist 1 miljoen pond TK

28 juli 2019

17u46

Bron: ANP 2 Celebrities Blake Fielder-Civil, de ex-man van Amy Winehouse, eist acht jaar na de dood van de Britse zangeres één miljoen Britse pond (1,1 miljoen euro) van haar nalatenschap op, zo meldt The Sun.

Amy overleed in juli 2011 op 27-jarige leeftijd aan alcoholvergiftiging. De zangeres had geen testament laten opmaken, waardoor haar ouders haar landgoed van ruim 3,5 miljoen euro erfden. De ex van Amy meent recht te hebben op een deel van dat landgoed.

Waarom de 37-jarige Blake pas acht jaar na de dood van Amy met zijn eis komt, is onduidelijk. Na hun scheiding heeft Amy Blake 250.000 Britse pond betaald. Als bij dat bedrag specifiek vermeld staat dat het een zogeheten clean-break is, heeft Blake geen poot om op te staan. Mocht dat niet het geval zijn, dan maakt Blake kans, leggen advocaten uit in The Sun.

Amy en Blake ontmoetten elkaar in 2005 en trouwden twee jaar later. In 2009 ging het stel uit elkaar. De vader van Amy heeft geen goed woord over voor Blake. "Hij is niet verantwoordelijk voor Amy's dood. Hij is wél verantwoordelijk voor haar drugsverslaving. Hij heeft haar laten kennismaken met crack en heroïne.”