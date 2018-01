Aartsrivales Angelina en Jennifer samen op de Golden Globes NVDL MVO

12u02 0 ANP Angelina Jolie en Jennifer Aniston Celebrities Ze moesten allebei een award uitreiken op de Golden Globes, maar de kans dat Jennifer Aniston en Angelina Jolie een gezellig babbeltje sloegen is bijzonder klein. De twee ex-vrouwen van Brad Pitt kunnen elkaars bloed drinken.

Jennifer vermeed zelfs de rode loper om zeker te zijn dat ze haar aartsrivale niet tegen het lijf zou lopen. Het was al van 2015 geleden dat beide vrouwen samen in één ruimte vertoefden.

De vete begon in 2005. Brad Pitt en Jennifer Aniston waren vijf jaar getrouwd toen hij op de set van 'Mr & Mrs Smith' verliefd werd op Angelina Jolie. Jennifer was kapot van verdriet. Brads moeder had een hekel aan haar nieuwe schoondochter, en bleef een goed contact met Jennifer onderhouden. Tot grote woede van een razend jaloerse Angelina.

Al die tijd meden de actrice elkaar als de pest. Dat Brad en Angelina nu ook uit elkaar zijn, verandert daar niks aan.

